ضبط ومصادرة أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة بشرائع مكة

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، 4 أحوش شعبية تُدار من قِبَل عمالة مخالفة يقومون بإعداد وتجهيز المأكولات والأطعمة بطرق عشوائية، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، وتوزيعها لعدد من المطاعم في نطاق البلدية، حيث تم على الفور مصادرة محتوياتها وإغلاقها.

وقال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري: إن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على سلامة الإصحاح البيئي بالمنطقة، وللتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق؛ حيث يقومون خلال هذه الأيام بالعديد من الحملات والجولات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والكافتيريات والمطابخ وصالونات الحلاقة وجميع المحالّ المتعلقة بالصحة العامة في كامل المنطقة الواقعة داخل نطاق خدمات البلدية، إلى جانب مكافحة البلدية لتلك الأحواش العشوائية؛ وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم”.

وأشار إلى أنَّ “مراقبي قسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية وأثناء جولاتهم الميدانية اكتشفوا المواقع المشار إليها، وهي عبارة عن أحواش مخالفة وغير مخصصة لإعداد المواد الغذائية، وتم على الفور تشكيل فرقة بقيادة رئيس القسم الأستاذ بندر اللهيبي، وبمشاركة كل من تركي الحارثي ومحمد سعد الحارثي وهتان الصماني وعبدالرحيم المطرفي، وتمّت مداهمة الموقع الذي وجد أنه غير مخصص إطلاقاً لإعداد الأطعمة، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوبة”.

وأضاف: “تم ضبط كميات كبيرة من الأطعمة المستخدمة في الإعداد والتحضير والتجهيز، بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 700 كيلو، شملت 200 كيلو لحوم، و350 كيلو خضراوات مشكّلة، و50 كيلو سمك، و80 كيلو سلاطة معدة، إضافة إلى مصادرة 50 قطعة من أدوات الطبخ، و3 أنابيب غاز، و3 بوتوجازات، وكميات كبيرة من الصحون والأواني غير الصالحة للاستخدام، كما تم ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، وتم تحويلهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم”.

وأهاب رئيس البلدية بجميع المواطنين والمقيمين، بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق عمليات الأمانة “940”؛ ليتسنى اتخاذ اللازم في حينه، والقضاء على الظواهر السلبية، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، مؤكداً أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعة؛ للقضاء على مثل هذه المخالفات، وإبعاد كل ما يمكن أن يُشكّل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.







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