طائرات التحالف تدك مركز قيادة حوثيًّا في محيط صنعاء

المواطن- الرياض

قصفت مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر موقع الجيش اليمني أن مقاتلات التحالف دمرت أطقمًا وتعزيزات للميليشيات بمنطقة سد العقران ومواقع مجاورة لها في مديرية نهم شرق صنعاء.

وأدت الغارات، بحسب مصدر ميداني، إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية للحوثيين، سقط جميع من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.

واستهدف طيران التحالف مواقع وتجمعات الانقلابيين في منطقتي المبدعة، وتبة ريمان، بمديرية نهم شرق صنعاء.

كما قصف التحالف مركز قيادة تابع للميليشيات، ومخازن أسلحة في جبل شبام بمديرية مناخة في محافظة صنعاء.







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