طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد للمنافسة العامة قريبًا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني قرب طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد للمنافسة العامة.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي: إنه وبعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة. فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف وطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة، ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه. وتؤكد الهيئة بأن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وأوضحت الهيئة أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

ولفتت الهيئة في الختام إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل بإذن الله.