طريقة إرسال واستلام الأموال عبر واتساب

المواطن - متابعة

يبدو أن واتساب قد بدأ في تنفيذ ما اعتبره البعض تكهنات في الفترة الماضية؛ حيث سمحت الشركة لبعض المستخدمين بتجربة طريقة إرسال واستلام الأموال عبر التطبيق.

ويشاع منذ فترة طويلة أن تطبيق التراسل الفوري يعمل على نظام دفع peer-to-peer، ويبدو أنه الآن على استعداد لتشغيل هذه الميزة.

وأشارت مصادر صحافية إلى أن الميزة متوفرة حاليًّا لعدد قليل من المستخدمين في الهند فقط.

ونشرت صور للنظام الجديد الذي يبدو وأنه يحمل اسم “WhatsApp Payments”، عبر الإنترنت من قبل بعض مستخدمي التطبيق.

ويتم نقل الأموال عن طريق بروتوكول UPI، وهو نظام الدفع المستخدم من قبل العديد من البنوك الهندية.

وتتاح الخدمة على مستخدمي نظام التشغيل الإصدار رقم iOS 2.18.21 وما بعده.







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