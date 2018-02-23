طريقة تحويل الهاتف الذكي لمجهر محمول

المواطن - متابعة

المجهر المحمول صار ممكنًا الآن بعد أن طور علماء من مركز التكنولوجيا المتقدمة في أستراليا قطعة فريدة قادرة على تحويل الهاتف الذكي لمجهر .

بفضل هذه القطعة البسيطة ستستطيع عدسة كاميرا الهاتف الذكي رصد الأجسام الصغيرة التي تصل أحجامها حتى 1/200 من الميليمتر، كعدد من الأحياء الدقيقة وحتى بعض خلايا الدم وخلايا الأنسجة الحيوانية والنباتية، لتظهرها تلك الأجسام على شاشة الهاتف ويتم توثيقها في فيديوهات وصور بحسب روسيا اليوم.

وأهم ما يميز هذه القطعة عن المجاهر التقليدية، هو عدم حاجتها لمصادر خارجية للطاقة لإضاءة الزجاج الذي توضع عليه المواد المراد دراستها، فهي تستمد إضاءتها من المصباح الخلفي الموجود بالقرب من كاميرا الهاتف الذكي.

وتشبه هذه القطعة نوعًا ما مجموعة العدسات الصغيرة التي طرحتها شركة “Smart Micro Optics” الإيطالية عام 2016، والتي تركب على الهاتف الذكي لتساعد كاميراته على تكبير الأجسام 80 مرة، وطرحت بسعر 17 دولارًا فقط.







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