طقس الخميس.. غبار على 6 مناطق بينهم الرياض

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن يسود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض وعلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والأجزاء ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.







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