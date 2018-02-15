طقس الرياض.. غبار ورياح وأمطار السبت المقبل

المواطن- الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الرياض، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم في الساعة ورؤية أقل من 02 كم خاصة خلال النهار.

وتوقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد الرياض سحباً رعدية ممطرة مساء يوم السبت المقبل خاصة على الأجزاء الشمالية للمنطقة.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد أن يسود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض وعلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها والأجزاء ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.







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