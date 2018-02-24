طقس السبت.. غبار وأمطار على 11 منطقة

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كيلومترًا في الساعة، ما سيثير الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، ليصل إلى أقل من كيلومترين على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.







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