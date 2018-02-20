طقس غدًا.. سحب رعدية وغبار على 5 مناطق

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس غد سيشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، والقصيم، وحفر الباطن، ورفحاء، ومنطقة الرياض).

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية لتحد من مدى الرؤية الأفقية شرق مرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.







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