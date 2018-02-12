طقس غير مستقر الثلاثاء.. رياح وغبار وأمطار رعدية

المواطن- الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1كم، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من (55) كم/ ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة حائل تمتد إلى منطقتي القصيم والرياض.

كما توقعت هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح سطحية مثير للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء غد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :