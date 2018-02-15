طقس غير مستقر اليوم.. غبار على 6 مناطق وأمطار رعدية على 4

المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وتتهيأ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم / ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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