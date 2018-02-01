طلال النجار يوجه رسالة لهؤلاء

المواطن – مروة نبيل

وجه طلال النجار، مدير إدارة كرة القدم السابق بنادي النصر، رسالة إلى رئيس العالمي السابق، الأمير فيصل بن تركي، وأعضاء الشرف والإداريين واللاعبين بالنادي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

نشر النجار صورة لـ”ابن تركي”، على “تويتر”، وقال: “عرفته عن قرب.. عملت معه في مختلف الظروف.. أفراح.. بطولات.. أحزان.. أزمات.. انفراجات.. فكان نعم القائد الذي لا يستكين ولا يلين.. شكرًا من القلب للأمير الإنسان فيصل بن تركي بن ناصر (كحيلان) فله مني كل الامتنان والتقدير”.

وتابع: “في زحام الوداع لا يفوتني أن أشكر كل من تشرفت بالعمل معهم في بدايات العمل الرسمي بالنادي وهم: الأمير فيصل بن عبدالرحمن الأمير وليد بن بدر بن سعود الأخ العزيز طلال الرشيد وجميع أعضاء الشرف وكافة الزملاء الإداريين والعاملين بالنادي فردًا فردًا شكرًا من القلب إلى القلب”.

وأضاف: “نجوم النصر شكرًا لكم من القلب فقد كنتم الأبطال والجنود الذين خضنا بهم كافة المباريات والبطولات التي تحقق منها ما تحقق بفضل الله ثم بفضل جهودكم ومثابرتكم، ويطيب لي أن أشكركم فردًا فردًا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وبإذن الله نحتفل سويًّا ببطولة هذا الموسم”.

واختتم طلال النجار تغريداته قائلًا: “كل الدعوات والأمنيات لإدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ سلمان المالك وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين بالتوفيق والنصر والسداد لتحقيق آمال وتطلعات جماهير العالمي وبإذن الله من نصر إلى نصر في قادم الأيام”.

وكان طلال النجار قد أعلن رحيله من منصبه بالعالمي، اليوم الأربعاء، وأصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سلمان المالك، قرارًا بتعيين بدر الحقباني، مديرًا لكرة القدم خلفًا له.







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