طوارئ مستشفى الملك خالد بالسيح تستقبل 110 حالات ربو بسبب الغبار

المواطن- الخرج

استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفى الملك خالد بمدينة السيح بمحافظة الخرج، أكثر من 110 مراجعين يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، وذلك خلال 24 ساعة فقط من رفع حالة التأهب؛ بسبب موجة الغبار التي تتعرض لها مدن ومراكز وقرى الخرج.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي، فهد بن محمد الممخور، بأنه تم رفع حالة التأهب والجاهزية في أقسام الطوارئ، وذلك لاستقبال مختلف حالات الأمراض الصدرية، ممن يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، لتقديم الرعاية الصحية الخاصة بهم، بحسب وكالة “واس”.

ودعا الممخور المصابين بمرض الربو بعدم التعرض للغبار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستخدام الأدوية الوقائية، والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وعدم مغادرة المنزل، أو التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، مع اتباع إرشادات الطبيب بدقة، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية.







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