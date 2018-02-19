طيران حرس الحدود يعرّف زوار الجنادرية بخدماته

المواطن - الجنادرية

شاركت إدارة شؤون الطيران بالمديرية العامة لحرس الحدود للمرة الأولى ضمن جناح حرس الحدود بمهرجان “الجنادرية 32″، وقدمت للزوار تعريفًا عن خدمات رحلات الطيران المدني المخصصة لنقل منسوبي حرس الحدود مجانًا عبر مطارات مختلفة تتبع لحرس الحدود، منها أربعة مطارات تتواجد في منطقة الربع الخالي.

ويندرج تحت مظلة “إدارة شؤون الطيران” أربعة أقسام تشمل الإسناد الجوي، والخدمات الأرضية، والأمن والسلامة، والتشغيل والصيانة، ويعتبر قسم الإسناد الجوي هو المعني بتشغيل رحلات الطيران.

وتعتبر مطارات حرس الحدود متكاملة الخدمات؛ حيث إنها تحتوي على مدرجات هبوط تناسب جميع الطائرات وفي أحلك الظروف، كما تحتوي على أبراج مراقبة، وصالات انتظار، وسيارات إطفاء تابعة لحرس الحدود لتوفر عامل الأمن والسلامة.

ويعرف جناح حرس الحدود زوار المهرجان بخدمات الطيران المدني التي تم تدشينها في عام 1432هـ عبر أول رحلتين إلى مطارات الربع الخالي سرعان ما تطورت لتشمل أغلب مطارات مناطق المملكة وفق رحلات يومية مجدولة.

ويمكّن تطبيق “خدماتي”، التابع لحرس الحدود، منسوبيه من إتمام عملية حجز الرحلات واختيار الوقت والتاريخ المناسب عبر أيقونة حجوزات الطيران التي تستعرض جدولة الرحلات وإتمام عملية الحجز.







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