طيران ناس يتحايل على القيمة المضافة بـ5 هللات

المواطن- عبدالرحمن دياب

شكا مواطن شركة طيران ناس؛ لأنها احتسبت ضريبة القيمة المضافة أكثر من الزيادة المقدرة رسميًّا.

واختصم المواطن في تغريدة له عبر تويتر، الهيئة العامة للزكاة والدخل ضد شركة الطيران؛ لأنها أضافت على فاتورته 5 هللات، حيث كانت من المفترض أن تأخذ مبلغ ٦.٩٥ ريال كضريبة قيمة مضافة بنسبة ٥% من السعر الإجمالي، ولكن تم جبر الهللات لتصبح ٧ ريالات (كضريبة) بزيادة ٥ هللات.

وقال المواطن: إن شركة الطيران المذكورة لو حصلت على 5 هللات من كل شخص ممكن أن يكسبوا منها أكثر من مليون ريال في السنة على أقل تقدير.

ورد حساب العناية بالعملاء، التابع لضريبة القيمة المضافة: “نفيدكم بأن فرقة الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطت الحالة”.

ونشر الحساب صورة لمراقب الهيئة وهو يباشر البلاغ.







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