طيران ناس يدشّن أولى رحلاته إلى باكستان بـ14 رحلة أسبوعية

المواطن - الرياض

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، بافتتاح رحلته الأولى إلى باكستان اليوم الخميس 15 فبراير، وذلك في حفل أقيم في مطار الملك خالد الدولي في الصالة الدولية رقم 2 بحضور القنصل الباكستاني الدكتور بلال أحمد، والمدير العام لمطار الملك خالد الدولي المهندس سليمان الطريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران ناس الكابتن منصور الحربي.

حيث أعلن طيران ناس أن مجموع عدد رحلاته من مدن المملكة إلى باكستان 14 رحلة أسبوعية، وسوف تستمر بالتزايد في الأشهر القادمة. وكانت الرحلة الافتتاحية قد انطلقت من الرياض إلى لاهور 15 فبراير في تمام الساعة 9:50 مساءً. فيما ستنطلق في 16 فبراير رحلات طيران ناس من الرياض إلى إسلام أباد، ومن الدمام إلى لاهور، ومن جدة إلى لاهور في 17 فبراير.

ويأتي افتتاح طيران ناس للرحلات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في إطار خططه الإستراتيجية للتوسع في قارة آسيا والوصول لوجهات جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات لاسيما المسافرين من أجل الحج والعمرة.

وفي تعليق للقنصل الباكستاني الدكتور بلال أحمد حول الرحلات الجديدة بين المملكة وباكستان قال فيه: “أوجه شكري لطيران ناس على دعوتهم وما قدموه من جهد لتشغيل 14 رحلة أسبوعية التي تعتبر بداية قوية للرحلات بين المملكة وباكستان، ونحن هنا في المملكة وبتواجد حوالي 2.6 مليون باكستاني نرحب بكل ما من شأنه توطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل شراكات الأعمال وتشغيل المزيد من الرحلات من وإلى باكستان لتلبية الطلب المتزايد”.

من جانبه علّق الكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي لعمليات طيران ناس، بقوله: “بدايةً نشكر السفير الباكستاني الأستاذ خان هاشم بن صديقي والقنصل الباكستاني الدكتور بلال أحمد على تشريفهم احتفالنا في طيران ناس بافتتاح رحلاتنا الجديدة بين المملكة وباكستان، وما يعكسه ذلك من امتداد لعمق العلاقات الأخوية والثقل السياسي والاقتصادي والإستراتيجي والبعد الإسلامي والتاريخي الذي يشكله التعاون المستمر بين البلدين، كما أننا في طيران ناس نعمل باستمرار للوصول إلى وجهات جديدة وتلبية رغبات المسافرين، وحين نرى أنّ الإحصائية الصادرة من وزارة الحج والعمرة السعودية عن جنسيات المعتمرين الأكثر قدومًا إلى المملكة منذ بداية 1 صفر 1438 هـ، لتكون باكستان في الترتيب الأول بالقائمة بعدد معتمرين يتجاوز مليون و300 ألف معتمر، فإننا في طيران ناس سنعمل بجد على خدمة ضيوف الرحمن وافتتاح الرحلات التي تتوازى مع حجم الطلب”.

وأضاف الحربي أنّ رحلات طيران ناس بين مدن المملكة والمدن الباكستانية سيتم تشغيلها على طائرات عريضة البدن المنضمة حديثًا إلى أسطول طيران ناس من طراز B767، وطائرات A320، حيث يمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية”.







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