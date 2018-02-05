طيران ناس يطلق خدمة تثبيت سعر الرحلة لمدة 48 ساعة

المواطن - الرياض

استمرارًا للأفكار الذكية والخدمات المتطورة للمسافرين وتقديم الحلول المتجددة مع مطلع العام الجديد؛ أطلق طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، خدمة تثبيت سعر الرحلة لمدة 48 ساعة، من أجل أن يحافظ المسافر الباحث عن أفضل أسعار الرحلات والأوقات المناسبة على أفضل سعر يجده مع طيران ناس ولمدة 48 ساعة مقابل 30 ريال فقط.

ويأتي إطلاق طيران ناس لهذه الخدمة المميزة لتثبيت سعر الرحلة في إطار توفير أفضل الأسعار لضيوفها المسافرين ومساعدتهم على الحجز وعدم فوات الفرص للحجز على رحلات بأسعار رائعة، حيث تكمن مشكلة فوات فرص أفضل الأسعار لأسبابٍ أبرزها عدم المقدرة على القرار السريع للحجز بسبب ظروف الوقت وترتيب الالتزامات، لتكون خدمة تثبيت الأسعار بـ 30 ريال فقط الحل الذكي الذي يمهل الباحث عن أفضل الأسعار فرصة للتفكير واتخاذ القرار لمدة 48 ساعة.

وستظهر هذه الخدمة كخيار لكل الرحلات على موقع طيران ناس الإلكتروني في صفحة اختيار الرحلات، حيث سيكون هناك خيار أسفل الصفحة، وسيتطلّب ذلك الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية فيزا أو ماستر كارد.

وتعتبر هذه الخدمة من طيران ناس توفيرًا كبيرًا للباحث عن أفضل الأسعار، وتحميه من ارتفاع الأسعار أو نفاد المقاعد بسبب ارتفاع الطلب على الرحلة، كما تقلل على المسافر رسوم التعديل والإلغاء لتكون بـ 30 ريال فقط.







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