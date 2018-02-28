طيران ناس يوقع عقدًا مع شركة تركية لتوريد وإصلاح قطع غيار طائرات أيرباص A320ceo/A320neo

المواطن - الرياض

وقع طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، يوم الأربعاء 28 فبراير عقدًا لمدة خمس سنوات مع الشركة التركية للتقنية لتوريد وإصلاح قطع غيار الطائرات، ودعم مكونات وأجزاء الطائرات وصيانتها وذلك لطائرات أيرباص من طراز A320ceo/A320neo ، حيث ستكون أعمال الصيانة والخدمات مدعومةً من الشركة التركية للتقنية في مركزها بمدينة إسطنبول ومحطاتها الفرعية في جميع أنحاء العالم.

وتغطي هذه الاتفاقية أسطول طيران ناس المكون من 30 طائرة من نوع أيرباص A320ceo ، كما سيشمل العقد الأسطول الجديد لطيران ناس لطائرات أيرباص من طراز A320neo، والتي يبلغ عددها 120 طائرة وذلك في الصفقة التي أبرمها طيران ناس مطلع عام 2017 مع شركة أيرباص بقيمة 32 مليار ريال، حيث ستصل أولى طائرات الأسطول الجديد في شهر أغسطس من هذا العام 2018م.

وفي تصريح لبندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تحقيق المزيد من التطوير في الجودة والخدمات المقدمة في أسطول طيران ناس، والتي سوف تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع دعم خدمات الصيانة الشاملة.

وأضاف المهنا: “نحن على ثقة من أنّ هذه الاتفاقية مع الشركة التركية للتقنية، والتي بلا شك هي إحدى كبرى شركات العالم الرائدة في صيانة الطائرات، ستكون إضافةً وحلًا مثاليًا للتوسعات في أسطول طيران ناس.”

من جهته عبّر أحمد كرمان، الرئيس التنفيذي للشركة التركية للتقنية:”نشكر طيران ناس لاختيارها التركية للتقنية من أجل أعمال الصيانة والخدمات، حيث أنّنا نعمل على أساطيل طائرات يصل عددها لأكثر من 750 طائرة حول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ”.







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