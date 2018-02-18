عائض القرني يطالب MBC والعربية بالاعتذار فورًا

المواطن- الرياض

طالب محامي الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، مجموعة قنوات MBC والعربية ، بحذف تغريدة تخص موكله اعتبرها تشهيرًا وإساءة له.

وبحسب خطاب رسمي نشره الشيخ عائض القرني عبر حسابه بموقع “تويتر”، بعث المحامي ماجد محمد قاروب رسالة موجهةً إلى المجموعة

جاء في نصها :

“أشير إلى ما نشر اليوم بتاريخ 18 فبراير 2018 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكم والتغريدة بشأن موكلي فضيلة الدكتور الشيخ عائض القرني.. إن ما تم نشره يعتبر تشهير وإساءة بموكلي ونطلب منكم بشكل فوري حذف ما نشر والتغريدة مع نشر اعتذار فوري لسعادته مع الاحتفاظ بجميع حقوق موكلي تجاهكم وكل ما ينقل عنكم ونشر خطابي هذا على جميع مواقعكم فورًا”.

واكتفى الشيخ عائض القرني بكتابة آية {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} وأرفق بها الخطاب المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” .







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