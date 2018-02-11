إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن .. وهذه إجراءات الاعتراض على المبلغ 

المواطن - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع مبالغ الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن ، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

‏وأعلن البرنامج أن اليوم الأحد 11 من شهر فبراير هو آخر موعد للتسجيل في البرنامج ضمن دورة الدفعة الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج.

وكان البرنامج نصح المستفيدين الذين أودعت لهم مبالغ ناقصة عن نتائج حاسبة الدعم بتقديم شكوى عبر بوابة البرنامج على الإنترنت.

وبين البرنامج أن على المتقدم قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

وخصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.







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