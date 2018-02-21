الأمن العام يفتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية النسائية

المواطن - وليد الفهمي - جدة:

أعلنت مديرية الأمن العام -ممثلة في شؤون التدريب- عن قرب فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي) لحمَلة الثانوية العامة فأعلى.

وحدد الأمن العام عدداً من الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج في المناطق التالية (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – القصيم – عسير – الباحة – الشرقية).

وأشار إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً.

شروط الالتحاق:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة. ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ألا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد على (35) عاماً. اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قِبل الموظفات المختصات. اجتياز الفحص الطبي. ألا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. أن تكون حسنة السيرة والسلوك. ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة. أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة. الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في نموذج طلب التقديم، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.







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