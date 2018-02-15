القبض على 3 مواطنين روعوا المتنزهين بالكلاب في ممشى بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت شرطة المدينة المنورة، 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مساء يوم الأربعاء وهم يصطحبون مجموعة من الكلاب في ممشى طريق الهجرة بالمدينة المنورة؛ لترويع المتنزهين.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 1439هـ ، ويظهر فيه مجموعة من الشباب يصطحبون معهم مجموعة كلاب في ممشى طريق الهجرة بالمدينة المنورة، وترويع المستفيدين منه، فقد بادرت الجهات الأمنية بمباشرة الحالة وتحديد هوية المتورطين فيها والقبض عليهم وعددهم (٣) مواطنين.

وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل ما من شأنه المساس بطمأنينة المجتمع وسلامته.

وشددت شرطة المدينة على أنها ستتعامل بحزم مع أيّ ممارسات تتنافى مع القيم الاجتماعية والآداب العامة، وضبط كل مَن يخالف ذلك، كما تهيب بالجميع مراعاة الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم وطمأنينتهم، والاستفادة من المنشآت الترفيهية بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات.







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