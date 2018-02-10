شرطة مكة تعلن رسميًا توقيف المجاهرة بالمعصية

المواطن ـ مكة المكرّمة:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة رسميًا، عن الإطاحة بالمجاهرة بالمعصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنهُ من خلال رصد ومتابعة الحسابات الإلكترونية ( المخلة ) على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد حساب يقوم بنشر مقاطع تخل بالآداب العامة، وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار القرشي، في بيان أصدره فجر السبت 10 شباط/فبراير الجاري، إلى أنّه “اتّضح أنَّ المسؤولة عن الحساب آنف الذكر فتاة في العقد الثاني من العُمر”.

وأكّد القرشي أنَّه “تم القبض عليها وأقرت أن الحساب عائد لها، تحت معرف وهمي يُخالف اسمها الحقيقي، وتمت إحالتها رفق كامل الأوراق للنيابة العامة بحكم الاختصاص”.







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