مصادر “المواطن” تكشف آلية المرور لإضافة مخالفات وثيقة التأمين

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

علمت “المواطن” أن الإدارة العامة للمرور تستعد في القريب العاجل لإضافة مخالفات جديدة تتم إضافتها مباشرة عبر تطبيق المخالفات المتنقل “باشر” وكاميرات الرصد الآلي و”ساهر” الموزعة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت المصادر: إن المخالفة موجودة مسبقًا بالأنظمة ولكن سوف تتم إضافتها دون تدخل بشري بحيث ستتم إضافتها مع كل مخالفة ستُسجل على قائد المركبة على أن تُسجل المخالفات تحت اسم “عدم وجود وثيقة تأمين”، ويكون الفاصل بين تسجيلها لعدم وجود وثيقة التأمين 72 ساعة.

وبينت المصادر أن المخالفة ستتم إضافتها عند وقوع حادث مروري كطرف بالحادث المروري.

وانفردت “المواطن” بخبر بعنوان “مصادر “المواطن”: التأمين على المركبات بحسب الاستخدام قريبًا كشفت من خلاله مصادر “المواطن” أن هناك توجهًا لشركات تأمين المركبات بإصدار نوع جديد من التأمين على المركبات.

وأقرت الجهات المعنية بالتأمين نظامًا جديدًا تحت مسمى “مشروع التأمين على المركبات حسب الاستخدام Insurance Based Usage، بالإضافة إلى تركيب أجهزة الاستخدام Telematics بأسعار مختلفة”.

وتهدف هذه المبادرة الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، كما أنها تساعد شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، بالإضافة إلى تحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة.







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