عاجل .. ممر إنساني لإجلاء المدنيين في الغوطة الشرقية

المواطن - متابعة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم ، أن بلاده تقترح فتح ممر إنساني من الغوطة الشرقية إلى مخيم الركبان في التنف السورية.

وقال شويغو “يُقترح فتح ممرات إنسانية مماثلة، وتنظيم هدن إنسانية في منطقة التنف والركبان أيضًا، لكي يتمكن المدنيون دون عائق من العودة إلى ديارهم، والعودة إلى الحياة السلمية”.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره بفرض هدنة لا تقل عن 30 يومًا في سوريا إلا أن قوات بشار الأسد تواصل قصف المدنيين في الغوطة الشرقية.

وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أسرة من تسعة أفراد قتلت في قصف للحكومة السورية على الغوطة الشرقية خلال ليل الأحد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال في كلمة له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ”ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار، حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض“، وحث على تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي دعا إليه مجلس الأمن.