عاجل من الإنذار المبكر: رياح نشطة وضباب يحجب الرؤية في هذه المدن

المواطن - جدة

نبَّه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، سكان ثلاث مناطق إلى حالة من التقلبات الجوية تشمل نشاطًا للرياح وتكوُّن الضباب، يقلل من مستوى الرؤية.

وتوقَّع الإنذار المبكر أن تشهد المنطقة الشرقية، وتحديدًا الدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة، وكذلك الطرق السريعة والأماكن المفتوحة ضبابًا يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتابع أن محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، تتعرض هي الأخرى لسحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وتشهد مدينة الطائف انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتتعرض جدة كذلك لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية.

أما منطقة حائل، فتشهد استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها إلى أكثر من (45 كم) في الساعة ورؤية أقل من (1 كم).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :