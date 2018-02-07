عاجل .. هيئة الرقابة تُعلن نتائج التحقيق مع عضو لجنة الحكام السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق، والتي أثبتت براءة الموظف في الاتحاد السعودي وعضو لجنة الحكام سابقًا محمد سعد بخيت، من المخالفات المالية.

وأصدر الاتحاد بيانًا، منذ قليل، جاء فيه: “استنادًا إلى قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم في 23 محرم 1439 هـ الموافق 13 أكتوبر 2017، والقاضي بكف يد الموظف في الاتحاد وعضو لجنة الحكام الرئيسية محمد سعد بخيت البقمي، عن العمل، وإعفائه من منصبه جراء المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه، والرفع بملفه لمعالي رئيس الهيئة العامة لعرضه على الجهات الرسمية ذات العلاقة”.

وتابع: “حيث ورد للاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمتضمن نتائج تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في القضية المذكورة، والتي تُشير إلى براءته من المخالفات المالية في القضية المذكورة، والتي تُشير إلى براءته من المخالفات المالية المنسوبة إليه”.

وأضاف البيان: “فقد أحال الاتحاد السعودي ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإدارية المتعلقة بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد للنظر فيها، وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد، وسيتم الإعلان عن القرار فور صدوره”.

ويؤكد الاتحاد السعودي أن الإعلان عن مستجدات القضية يأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية مع الجميع، وحرصًا منه على تحقيق أعلى درجات الوضوح في تعاملاته مع كافة الأطراف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :