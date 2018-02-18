عادإلى الإمارات بعد شفائه.. 9 معلومات عن الشيخ زايد بن حمدان

المواطن- عبدالرحمن دياب

احتفت دولة الإمارات يوم أمس السبت، قيادةً وشعبًا بعودة أحد جنودها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن سالمًا بعد رحلة علاجية إثر إصابته في اليمن الأحد 13 أغسطس 2017.

وتشارك الإمارات بفعالية في التحالف بقيادة المملكة، الذي يهدف إلى دعم قوات الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وترصد “المواطن” 9 معلومات عن الشيخ زايد بن حمدان:

1 – زايد بن حمدان هو حفيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة.

2 – صهر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى.

3 – تم عقد قران الشيخ زايد بن حمدان على ابنة الشيخ محمد بن زايد فى شهر أبريل الماضي.

4 – والده هو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى المنطقة الغربية وهو رابع ابناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات.

5 – زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان من مواليد 4 أبريل عام 1990 أى أنه يبلغ من العمر الآن 27 عامًا.

6 – هو الابن الثالث من أبناء الشيخ حمدان.

7 – يصفه القريبون منه بأنه شخص مرح ومتواضع.

8 – من هوايات زايد بن حمدان الهجن والشعر وهى هوايات عربية أصيلة.

9 – تخرج الشيخ زايد بن حمدان من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية فى بريطانيا عام 2009.







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