عاملة فلبينية تلجأ لحيلة غريبة لمغادرة المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

طلبت عاملة فلبينية في المملكة مساعدة حكومة بلادها، للسماح لها بالعودة إلى الفلبين بعد رفض الأسرة التي تعمل لديها التخلي عنها.

ووفقًا لصحيفة “فلبين تايمز”؛ فإن ماري جين أبو غادي تعمل في المملكة منذ أن انتهى عقدها في عام 2016، وهي تخدم أسرة مكونة من 23 فردًا.

وقالت ليليان إسكالورا، وهي قريبة ماري: إن العاملة نجحت أخيرًا في التواصل مع سفارة الفلبين في الرياض، غير أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فيما يخص عودتها للبلاد.

وبحسب الصحيفة؛ فإن جوزفين توبيا، المسؤولة في إدارة رعاية العمال بالخارج، أكدت أنه سيتم تقديم المساعدة لإعادة العاملة الفلبينية حسب رغبتها في إنهاء التعامل.

ولم يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أي بيان بشأن هذه الحالة حتى الآن.







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