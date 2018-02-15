عبدالله الشامخ يُحقق رقمًا مميزًا في الدوري السعودي

المواطن – مروة نبيل

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عبدالله الشامخ، رقمًا مميزًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري.

وقام عبدالله الشامخ بـ67 التحامًا ناجحًا، ليتفوق على جميع اللاعبين بعدد الالتحامات الناجحة هذا الموسم، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعد آل خيري بـ59 التحامًا، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي محمد فوزير، في المركز الثالث بـ52 التحامًا ناجحًا، يليه لاعب التعاون ريان الموسى بـ48 التحامًا، ثم نجم نادي الفتح، البرازيلي ساندرو مانويل، الذي قام بـ41 التحامًا ناجحًا.









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