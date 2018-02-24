عبد العزيز بن تركي الفيصل يتواجد في سباق الـ8 كم في ماراثون الرياض

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، على حضور سباق الـ8 كيلومترات في ماراثون الرياض الدولي.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة، عبر تويتر، أن الأمير عبد العزيز بن تركي تواجد في مقدمة المتسابقين المشاركين في سباق الـ8 كيلومترات رفقة الأمير فهد بن جلوي والعميد هادي بكر رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

يُذكر أن ماراثون الرياض انطلق بالأمس من أمام جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وانطلق اليوم كذلك صباحاً في تمام التاسعة بتوقيت المملكة.

ونال المتسابق السعودي عبدالله الجود المركز الأول في سباق المحترفين لمواطني المملكة وفاز بسيارة.

كما نال المتسابق السعودي خلف البلوي، المتسابق الأكبر سنًا في الماراثون، مركزاً جيداً في سباق ال21 كيلومتراً، وسيتم تكريمه اليوم من الهيئة العامة للرياضة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :