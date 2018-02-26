عدنان آل حميدان مديرًا لجامعة جدة.. تاريخ أكاديمي لأكثر من 20 عامًا

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

صدر، مساء اليوم الاثنين، أمر ملكي بتعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

وتنشر “المواطن” السيرة الذاتية لعدنان آل حميدان.

عمل عدنان آل حميدان أستاذًا مشاركًا في قسم الأجهزة والمعامل والمختبرات وإدارة الأجهزة والمعامل والمختبرات بجامعه الملك عبدالعزيز.

كما عمل عدنان آل حميدان في الفترة من عام 1996 حتى 2002 معيدًا في جامعة الملك عبدالعزيز، ثم في الفترة من 2002 إلى 2006 أستاذًا مساعدًا في جامعة الملك عبدالعزيز، وفي عام 2004 حتى 2006 مديرًا لوحدة الشؤون الأكاديمية في عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفي عام 2006 عمل عدنان آل حميدان وكيلًا لعمادة الدراسات العليا للشئون الأكاديمية والمتابعة في جامعة الملك عبدالعزيز ثم في عام 2007 عمل كأستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز.

أما في عام 2010 عين عدنان آل حميدان عميدًا للدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز.

وحصل عدنان آل حميدان على درجة البكالوريوس من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

كما حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة من معهد الرياضيات في جامعة كاردف.







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