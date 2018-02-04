عراب دوري المظاليم يعلق الراية بعد 20 عامًا

المواطن - الرياض

بعد حوالي العقدين من العمل المضني التلفزيوني بالقنوات السعودية، أعلن المذيع الرياضي المخضرم خضير البراق، ومن خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” عن توقفه عن العمل التلفزيوني مودعًا زملاءه بالقنوات الرياضية السعودية وداعيًا لهم بالتوفيق.

وارتبط اسم خضير البراق بشكل كبير بدوري الدرجة الأول حتى لقب بـ”عراب” ذلك الدوري ونصير أنديته، وصوتهم ومنبرهم الأول.

ويعتبر البراق المصدر المعتمد الأول للدوري وصاحب أكبر شبكة علاقات مع جميع أنديته في مختلف مناطق المملكة.

وتفاعلت معظم أندية الدرجة الأولى مع ابتعاد البراق من خلال تصميم بطاقات الشكر والعرفان والوفاء للرجل في ظاهرة ملفتة قل أن تحدث باتفاق جميع الأندية على إعلامي واحد، وخرجت بالتزامن مع ذلك أصوات كثيرة تطالب بتكريم البراق ورد جزء من وقفاته مع الأندية ودوري الأولى بشكل عام.

ورغم ابتعاد البراق عن برنامجه الشهير “دوري الأولى” بدءًا من حلقة الأمس إلا أنه ما زال مستمرًّا في دعم دوري الأولى ودعم جميع أنديته إعلاميًّا من خلال حسابه بموقع “تويتر”.

ويبدو أن البراق ومن خلال هذا الارتباط الوثيق يأبى إلا أن يطوع المثل الشهير ليصبح “ياما في الأولى مظاليم!”.







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