عروض مرئية حول رؤية 2030 في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي

المواطن- واس

قدم القطاع الحكومي والخاص المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي، التي اختتمت اليوم في العاصمة الأيرلندية دبلن، عروضًا مرئية حول رؤية المملكة 2030م.

واحتوت العروض التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار على شروحات عن البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وما تحتويه من تغيرات إيجابية في قطاع الأعمال في إطار رؤية المملكة 2030م، حيث تناولت اهتمام المملكة بتعزيز دور المرأة في مختلف قطاعات التنمية، ونبذة عن برنامج “تيسير” الذي أسهم في تطوير مكانة المملكة في تصنيف البنك الدولي لتسهيل ممارسة الأعمال وتصنيفها في التنافسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعريفًا بأنظمة الزكاة، ونظام الضرائب في المملكة الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، والتقدم الحاصل بالمملكة في هذا الجانب.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عرض تعريفي دور الهيئة ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تتماشى مع المعدل العالمي في توظيف المنشآت والفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن مشاركتها مع الجانب الأيرلندي.

يُذكر أن اجتماعات المجلس بحثت العديد من الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في العديد من المجالات.







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