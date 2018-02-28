عسير.. إطلاق نار واحتراق مركبة في بيشة

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

كشفت شرطة عسير تفاصيل احتراق مركبة ووقوع إطلاق نار في بيشة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد بن محمد الدباش: إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة مخفر شرطة القوباء تلقت بلاغًا يوم أمس الأول الاثنين بوجود إطلاق نار وتعرض مركبة لإطلاق نار؛ مما أدى إلى احتراقها، موضحًا أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين، واتضح سلامة المبلغين، وتبين أن الموقع يرتاد للصيد.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، ولا زال البحث والتحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات القضية.







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