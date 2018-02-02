عشريني يغتصب رضيعة ذات 8 أشهر!!

المواطن ـ الرياض:

تعرضت رضيعة هندية، لا يزيد عمرها على 8 أشهر، لجريمة اغتصاب مروعة على يد أحد أقاربها، البالغ من العمر 28 عامًا.

ونقل موقع “تايم” الأميركي، عن الشرطة الهندية أنَّ “والدي الطفلة ذهبا إلى العمل وتركاها في رعاية شقيقة الزوج، التي قام ابنها باغتصاب الطفلة”، مشيرة إلى أنَّه “عندما عادت الأم من العمل، وجدت الطفلة في حالة حرجة، وكانت تسبح في بركة من الدماء”.

وبيّنت الشرطة المحلّية أنَّ “الأم، التي تعمل خادمة، اتصلت بزوجها، ثم أخذا الطفلة إلى المستشفى، حيث علما أنها تعرضت لاعتداء جنسي”.

وأشارت التحقيقات إلى أنَّ “أحد أقارب الطفلة البالغ من العمر 28 عامًا هو من اعتدى عليها”، فيما خضعت الرضعية التي كانت في حالة حرجة جدًا لجراحة استغرقت ثلاث ساعات.







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