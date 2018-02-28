عقبتا ضلع وشعار في انتظار الهيئة العليا لتطوير عسير كأولوية

المواطن- فهد القحطاني:

أدخل الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير البهجة على أهالي المنطقة، وأعربوا عن شكرهم لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي وعدهم بأن تكون منطقة عسير سويسرا الشرق الأوسط.

وأعربوا عن رغبتهم بأن تبدأ الهيئة بالعمل على تطوير عقبتي ضلع وشعار والعمل على تعديل الطرق وازدواجيتها حسب دراستهم لها وتخطيطهم المتقن، لافتين إلى أنَّ طريق هاتين العقبتين يعد الشريان الرئيسي لمنطقة عسير ويكثر فيهما الزحام والاختناقات يوميًا.

وأضافوا أنَّهم “قد عانوا منهما كثيرًا منذ عقود طويلة حيث حصدتا أرواح الكثير من الأرواح، وفي بعض الأوقات يحصل فيهما شلل كامل للحركة المرورية إما بسبب حادث بسيط، أو مع تساقط الصخور نتيجة الأمطار”.

وبينوا أنَّ “في حال وقوع أي حادث يستغرق الأمر ساعات طوال لإصلاحه”، وطلبوا من الهيئة العليا لتطوير المنطقة أنَّ يكون أول مشاريعها في تلك العقبتين الرئيسيتين ومن ثم الطرق في المنطقة وجميع العقاب التي تخدم السكان في حدود قطاع منطقة عسير وذلك تماشيًا مع أمر الملك وتأكيدًا لوعد ولي العهد”.







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