علماء يتوصلون إلى منطقة الضمير في المخ البشري

المواطن - متابعة

لطالما كان البحث عن تفسير وجود الضمير الإنساني أحد الأمور التي تشغل الباحثين، فيما كان الجدل بين ما هو حسي وما هو معنوي عنوان فترة طويلة من البحث.

وكشف علماء بريطانيون أن منطقة معينة من القشرة أمام الجبهية (القشرة المخية التي تغطي القسم الأمامي من الفص الجبهي)، هي المسؤولة عن الضمير لدى البشر بحسب دراسة حديثة.

وفحص العلماء القشرة أمام الجبهية لدى البشر والقرود، واتضح أن هذه المنطقة، لدى البشر، تتكون من 12 قسماً، بينما لدى الحيوانات 11 قسماً.

ووفقاً للقائم على الدراسة، ماثيو راشوتا، فإنه وجد هو وزملاؤه كتلةً كرويةً من الأنسجة العصبية متوضعة فوق الحواجب.

وجاء في الدراسة، أنه لدى البعض تصل حجم الكتلة إلى كرة صغيرة، بينما لدى البعض الآخر تصل إلى حجم البرتقالة (اليوسفي). وتبين أن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول عن الفصل بين الجيد من السيئ ومراقبة أخطاء الآخرين واكتساب مهارات جديدة.







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