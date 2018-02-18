عملية الفيصل مستمرة.. والنخبة الحضرمية تتقدم في حضرموت

المواطن- الرياض

واصلت قوات النخبة الحضرمية ضمن عملية الفيصل العسكرية التي أطلقها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تقدمها باتجاه معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي حضرموت بإسناد وغطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف العربي.

ودارت معارك عنيفة بين قوات النخبة الحضرمية وعناصر تنظيم القاعدة عند المدخل السفلي للوادي والمدخل الغربي للوادي وسط تقدم حذر، بعد أن لجأ عناصر التنظيم إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقل تقدم قوات النخبة الحضرمية؛ بحسب “سكاي نيوز”.

وأسفرت المعارك وفقًا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم القاعدة.

وتقدمت قوات النخبة الحضرمية من 3 محاور بعد أيام من السيطرة على مداخل ومخارج وادي المسيني.







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