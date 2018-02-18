عملية عسكرية مرتقبة لقوات الشرعية عبر 3 محاور باليمن

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن القوات الشرعية تجهِّز حالياً لعملية عسكرية واسعة عبر 3 محاور سيتم الإفصاح عنها قريباً في اليمن، وفقاً لـ”الإخبارية”.

الجدير بالذكر أن طيران التحالف الداعم للشرعية في اليمن نفَّذ أمس السبت 30 غارة جوية في محافظات “حجة -صعدة -الجوف”، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية.

ودمر طيران التحالف منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثيين إلى جبهاتهم، ومتاريس وأوكاراً استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من صد هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :