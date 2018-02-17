عملية نوعية.. القوات السعودية تصد محاولة تسلل حوثية وتقتل 30 انقلابيًّا

المواطن - جازان

في عملية نوعية تمكنت القوات السعودية من صد محاولة تسلل حوثية قبالة جازان وقتل أكثر من 30 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية المدعومين من إيران.

وفي التفاصيل قامت القوات السعودية بعملية عسكرية نوعية قبالة منطقة جازان، مهمتها تنفيذ كمين على عناصر حوثية حاولت التسلل إلى الحرم الحدودي بين المملكة واليمن، بعد رصد غرفة العمليات المشتركة لهم.

ونفَّذ المهمة أفراد من راجلة القوات السعودية، يحملون أسلحة متطورة ومناظير ليلية ذات قدرات عالية لمثل هذه المهمات وخاصة الجبلية التي خططت الميليشيات للتحصن فيها قبل التسلل.

وبدأت العملية، التي كانت ساعة الصفر فيها وقت المساء؛ حيث تشكل فيها أفراد القوة مع تمركز كل فرد في موقعه بحسب ما خطط له، في انتظار تقدم بعض عناصر الميليشيات.

ودفع الحوثيون بثلاثة من عناصرهم نحو الأمام لتأمين طريقهم، وعاد أحد العناصر الثلاثة ليبلغ الباقين بأمان الطريق والمنطقة، فتقدمت المجموعة نحو الهدف المُعَدّ من القوات السعودية؛ حيث قتل أكثر من 13 حوثيًّا، وفقًا للعربية نت.

وحاولت الميليشيات الحوثية في الخطوط الخلفية، التي كانت تساند عناصرها المتسللة، إطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على راجلة القوات السعودية، إلا أن مساندة مدفعيات القوات السعودية وطيران التحالف استهدف تلك العناصر، وارتفعت حصيلة قتلى الحوثيين إلى أكثر من 30 عنصرًا، مع تدمير منصات القذائف وموقع تجمعاتهم.







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