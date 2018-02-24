عواصف غبارية متوقعة بالتزامن مع الحالة المطرية

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند تكوُّن عواصف غبارية بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق من المملكة.

وقال المسند في تغريدة له عبر موقع تويتر: تشكل العواصف الغبارية في ثنايا الحالة المطرية مسألة متوقعة جراء الرياح الهابطة من السحب الركامية، هذا والله أعلم.

وأضاف: حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة المطرية الحالية مستمرة فوق الأجواء السعودية لجغرافية (هنا مرة وهناك مرة أخرى)، حتى نهاية الأسبوع الحالي، وقد تتغير التوقعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية.







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