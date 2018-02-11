عودة ياسر القحطاني للمنتخب تُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاقًا يحمل اسم عودة ياسر القحطاني للمنتخب، وتفاعل الجمهور معه، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة بعد وقت قليل للغاية من إطلاقه؛ حيث تفاعل معه ما يقرب من 5 آلاف مغرد.

وعبر مُحبو وعُشاق نجم نادي الهلال ياسر القحطاني في عودته إلى المنتخب السعودي وقيادته في منافسات كأس العالم 2018، مُعتبرين إياه بأنه أفضل مهاجم في الوقت الحالي، فيما تمنى البعض الآخر منح الفرصة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد: “يستاهل الأسطورة أبو عبدالعزيز من خيرة الرجال”، وتابع حساب آخر: “لا يوجد لاعب قائد فالوقت الحالي مثل ياسر أتمنى عودته”، وكتب آخر عبر هاشتاق عودة ياسر القحطاني: “أفضل المهاجمين عودته في محلها”.

وتفاعل إبراهيم مع هاشتاق عودة ياسر القحطاني للمنتخب وقال: “يعني عوده هيبة المنتخب”، وكتب آخر: “أكيد لاعب بحجم ياسر القحطاني يعطي دفعة معنوية من جميع النواحي…”، وقال دكتور سلطان: “كذا الواحد يطمن ع هجوم المنتخب”.

وكتب أحمد المطيري: “مهاجم قناص بحجم ياسر القحطاني هو الوحيد، من يستحق قيادة هجوم منتخبنا الوطني نصف مستوى ياسر، عن مهاجمين المملكة بأجمع”، وقال محمد: “اللي ينتقد ياسر القحطاني مع احترامي ما يفهم بالكورة”.

وعلق حمود على هاشتاق عودة ياسر القحطاني للمنتخب قائلًا: “ياسر بمستواه اللي مو عاجب البعض أفضل من أي مهاجم سعودي بغض النظر عن هزاع؛ لأنه مصاب.. مجرد وجهة نظر”.

وتابع فيصل الشمري: “مهاجم قناص بحجم ياسر القحطاني هو الوحيد، من يستحق قيادة هجوم منتخبنا الوطني نصف مستوى ياسر، عن مهاجمين المملكة بأجمع”، وقال عبدالمجيد العتيبي: “أسطورة من أساطير السعودية يستحق التواجد وقيادة هجوم المنتخب”.

وأضاف نهار بن حمادة السهلي: “أعظم هداف مر على المنتخب في آخر 20 سنة. هداف المنتخب التاريخي في كاس آسيا. هداف المنتخب في تصفية مونديال 2006. ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب. حقق كاس العرب وكأس الخليج وتأهل لمونديال 2006 وسجل هدف تاريخي، والله ياسر القحطاني أسطورة”.







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