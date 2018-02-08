غارات التحالف تقتل عشرات الحوثيين غرب اليمن

المواطن - الرياض

قتل العشرات من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات للمتمردين في جبهة الساحل الغربي اليوم بحسب نبأ عاجل بثته قناة سكاي نيوز العربية.

إلى ذلك نوه مسؤول في الجيش اليمني، بالدور الكبير الذي، يقوم به طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإسناد الجيش بمحافظة تعز في عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وثمن قائد اللواء 22 ميكا العميد، صادق سرحان، الدعم والإسناد الكبيرين الذي قدمته وتقدمه بسخاء دول التحالف العربي.

وأكد سرحان في تصريح نقله، موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش حقق تقدما كبيراً خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تسير وفق الخطط المرسومة لها.

وأضاف أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية والتي كانت مطلع الأسبوع الحالي ستحقق أهدافها في تحرير كامل المناطق التي تسطير عليها الميليشيا الحوثية في محافظة تعز.







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