غارة للتحالف تقتل قياديًّا حوثيًّا ومرافقيه في صعدة

المواطن- متابعة

لقي القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبدالملك مقبل طاوس أبو طه، مصرعه أمس السبت، مع عدد من مرافقيه في غارة جوية للتحالف العربي في منطقة ‎الصفراء بمحافظة ‎صعدة.

وفي معارك الشرعية بالساحل الغربي، قُتل 46 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية باليمن، في مواجهات تركزت بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس ومناطق شمال حيس، بالإضافة إلى الطريق الممتد نحو الجراحي؛ بحسب “سكاي نيوز”.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية في مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثي، شرق الجراحي، كما قصفت تعزيزات للحوثيين في جبل راس.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية شرقي مدينة تعز، بعد أيام من توقفها.

وجاء تجدد المواجهات إثر هجمات لقوات الشرعية، تسعى من خلالها لاستعادة تلال جبلية تتمركز فيها الميليشيات وتستخدمها في قصف المدينة.

وبحسب بيان قوات الشرعية، فإن المواجهات خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين.







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