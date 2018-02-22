غارة للتحالف تُكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الجوف اليمنية

المواطن- واس

دمرت غارات لمقاتلات قوات التحالف العربي آليات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن طيران التحالف شنَّ عدة غارات استهدفت مواقع للميليشيا جنوب منطقة المهاشمة، أسفرت عن تدمير عربتين ومدفعين.

وأشار في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى غارات أخرى للتحالف طالت مواقع وآليات للحوثيين بمنطقة الزرقة غرب مديرية المصلوب، أدت إلى تدمير رشاش للميليشيا وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها.

وأكد المصدر أن مقاتلات التحالف العربي قصفت بغارات مماثلة تجمعات ومواقع للميليشيا في جبهة حام بمديرية المتون، ودمرت دبابة لها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :