غامد الزناد تعاني بطء الإنترنت وضعف الشبكة.. يدفعون ولا خدمة مناسبة!

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

طالب أهالي محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدعم شبكة الجيل الرابع 4G.

وذكر أحد سكان المنطقة أنهم مشتركون في خدمات الجيل الرابع المقدمة من شركات الاتصالات في السعودية بمبالغ عالية دون الاستفادة من الخدمات المعلن عنها.

وأكد أهالي محافظة غامد الزناد البالغ عددهم قرابة 63000 ألف نسمة أن خدمة الإنترنت بطيئة جدًّا في المحافظة، وأن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت السريع للتواصل مع الآخرين ومع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبحت ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.

وكانت شركات الاتصالات في السعودية أطلقت شبكة الجيل الرابع 4G LTE بداية العام 2017م، دون تفعيل فعلي للخدمة بمحافظة غامد الزناد.







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