غبار يعيق الرؤية حتى التاسعة على هذه المنطقة

المواطن - الدمام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كلم في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للأرصاد إن الحالة الجوية سوف تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتوقع الإنذار المبكر أن تشمل هذه الحالة القيصومية وحفر الباطن والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،تبوك ،الحدود الشمالية ،الشرقية ،حائل وأجزاء من منطقة الرياض.







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