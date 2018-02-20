غداً.. مؤتمر مرتقب لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 بالجنادرية

غداً.. مؤتمر مرتقب لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 بالجنادرية

2018/02/20
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.

وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء 1439/6/5هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.

يذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018 ) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبتوجيه ومتابعه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.




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