غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال لدى عبداللطيف جميل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى شركة عبداللطيف جميل المحدودة (للسيارات).

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض (الدور الأول)– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19-20 فبراير 2018م، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهراً.

وأوضحت الغرفة أنَّ على الراغبين بالتقديم إحضار السيرة الذاتية والهوية الوطنية والتقيد بالزي الرسمي.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565)، أو (0114040044): تحويلة: (580 – 370 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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